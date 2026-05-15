El comité de empresa de Nestlé se concentra ante la fábrica

Concentración ante la fábrica Cedida

La plantilla de Nestlé en Pontecesures llevó a cabo esta mañana una concentración delante de la fábrica, convocada por el comité de empresa, para mostrar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo planteado por la dirección. Afectaría a un total de 27 personas en la fábrica de Ulla-Umia, lo que ya provocó una oleada de rechazo social y político.

Precisamente para mañana al mediodía está convocada una gran manifestación, en el que los trabajadores contarán con el apoyo de la Corporación cesureña, así como de la sociedad y de colectivos. Ayer era el Partido Popular el que mostraba su respaldo a las reivindicaciones de la plantilla, así como su “preocupación ante o impacto laboral e social”, derivado de los planes de la dirección.

Los diputados Ángel Rodríguez y Raúl Santamaría ya confirmaron su asistencia a la manifestación, que comenzará a las 12 del mediodía, donde acompañarán al portavoz municipal, Juan Manuel Vidal Seage. De hecho, los conservadores anuncian que presentarán una iniciativa en el Parlamento para que el gobierno gallego reclame al central “a máxima implicación”. Otros grupos, como el BNG, ya manifestaron en el Congreso que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz debería mediar para evitar los despidos en Nestlé.