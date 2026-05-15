Dos arousanos se enfrentan a nueve años de cárcel por intercambiar un kilo de cocaína

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge la próxima semana un juicio contra dos vecinos de Vilanova y Pontecesures por tráfico de drogas. Las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad detectaron, en conversaciones telefónicas, la intención de estos arousanos de intercambiar un kilo de cocaína, que finalmente habrían llevado a cabo el 29 de septiembre de 2022, en el entorno de la capilla de San Xosé, en Vilagarcía. En octubre, se llevaron a cabo los registros domiciliarios, que concluyeron con la intervención de más de 300 gramos de cocaína, más de 25.000 euros e incluso 1.330 dólares en metálico, así como útiles para el pesaje, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para los dos acusados una pena de nueve años de prisión, así como una multa de 525.000 euros cada uno, por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Por otro lado, una vecina de Ulla-Umia se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de prisión por “favorecer el consumo ilegal de sustancias estupefacientes por terceras personas”, ya que le fue incautada una tableta con 40 gramos de cocaína, en octubre de 2023. El juicio será el martes