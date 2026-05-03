El puente potencia un turismo termal que registra aforos completos desde hace semanas

Balneario de Cuntis Gonzalo Salgado

El turismo termal vuelve a marcar un fin de semana de escapadas, ocio y visitas nacionales. Con la coincidencia del festivo por el Día del Trabajador -el pasado 1 de mayo- y la celebración ayer del Día de la Madre, lo más esperable era que muchos vecinos de la comarca, así como visitantes nacionales, optaran por alternativas de ocio como el turismo termal, sobre todo cuando el tiempo no acompañó y la lluvia marcó un fin de semana de movimiento en la comarca.

Así en los espacios termales de Ulla-Umia el aforo se mantuvo completo durante todo el fin de semana, de hecho hubo más de uno que se quedó fuera por llegar sin reserva al lugar. “Teníamos el aforo completo desde el jueves porque la gente reservó con antelación ya hace más de 15 días. De hecho, hubo gente que llegó pero no teníamos sitio, ni en los tratamientos de cabina ni para el circuito”, explicaban desde las Termas de Cuntis.

Allí confirmaron que el tiempo influyó mucho en sus visitas, como también lo hizo el puente. El centro trabaja con programas del Imserso y ya desde Semana Santa reciben a grupos de 180 o 200 personas, pero este fin de semana el público fue algo más variopinto y llegó “de todas partes”.

En Caldas, gana el peregrino

En Caldas la perspectiva fue algo distinta. Allí la ocupación también rozó el lleno, pero no necesariamente por el turismo que generó el puente en la comunidad, sino por los peregrinos que se dirigen a Santiago. “Ayer fue un día intenso. Aquí al estar a pie de Camino lo que tenemos es mayoritariamente peregrinos. El puente no lo hemos notado tanto porque estuvimos llenos tanto martes, como lunes, el sábado pasado también; realmente las cifras aquí se mueven por el Camino de Santiago”, explican desde el Hotel Balneario Davila. Y es que ya desde la Semana Santa, que marca como siempre el arranque de la temporada alta de peregrinos en la zona, muchos de los negocios de Caldas de Reis comienzan a basar sus ganancias en este tipo de turismo.

Más reservas en A Toxa

En la otra punta de la comarca, en el municipio de O Grove, el Balneario de A Illa da Toxa reafirma lo que vivieron las Termas de Cuntis. “Estuvimos llenos”. Allí la reserva también parece ser casi un requisito porque, aunque hubo gente que llegó sin ella, la gran mayoría de las personas que visitan este establecimiento lo hace tras concertar una cita previa.

En A Toxa el puente tampoco condicionó el éxito en la ocupación porque, tal y como aseguran, ya desde Semana Santa “estamos trabajando muy bien”.

En lo que respecta a la procedencia de los visitantes parece que, aquí también, hubo un poco de todo. “Tuvimos extranjeros, gente local, gente de Madrid, mucho portugués también...”, cuentan desde el balneario.

Lo que está claro es que más allá de un fin de semana que presentaba las condiciones ideales para disfrutar del turismo termal, estos alojamientos ya registran cifras de éxito desde hace semanas y parece que así seguirá siendo.