Más de 5.900 vecinos de la comarca de Caldas sin Internet de alta velocidad: El PP reclama al Gobierno una conexión óptima

El PP considera que Internet marca la diferencia entre el desarrollo y el progreso o quedarse atrás D.A.

El grupo provincial del PP reclamará al Gobierno la implantación real y urgente de Internet de alta velocidad, con un mínimo de 100 megabits, en todo el territorio, ya que aseguran que 86.760 pontevedreses carecen de esta conexión y, en concreto, la comarca de Caldas es una de las más afectadas, con 5.971 vecinos sin este servicio.

Los populares, que formalizarán su solicitud a través de una moción en el Pleno de este viernes 24 de abril, lamentaron las dificultades que esto genera en el funcionamiento de las empresas, el teletrabajo, el estudio, la teleasistencia, las comunicaciones familiares o el ocio.

El PP considera que Internet marca la diferencia entre el desarrollo y el progreso o quedarse atrás, por ello consideran que el Gobierno de España tiene que dejar de “maltratar á nosa provincia” y debe cumplir para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de Internet en condiciones. Además, consideran que las pequeñas comarcas como la de Ulla-Umia y los municipios de menor población son los más perjudicados.

Los diputados provinciales recuerdan que el Ejecutivo asumió, a través del programa ‘Único’, el objetivo de la Unión Europea de lograr que en 2025 el 100% de la población tuviera acceso a una cobertura de 100 megabits, pero consideran que es una realidad muy lejana en la provincia de Pontevedra.

Los datos de cobertura de las comarcas

En cuanto a los datos de cobertura de las comarcas, los populares señalaron que carecen actualmente de este servicio, según los datos oficiales del Ministerio, 1.248 vecinos de Valga, 1.211 de Cuntis, 1.116 de Catoira, 1.000 de Caldas de Reis, 712 de Portas, 616 de Moraña y 68 de Pontecesures.