Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El BNG de Caldas reclamará al delegado del Gobierno la mejora de la N-550 a su paso por la villa

Fátima Frieiro
13/04/2026 19:41
Imagen de la N-550 a su paso por Caldas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El BNG de Caldas, a través del teniente de alcalde, Manuel Fariña, reclamará hoy al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la mejora de la N-550 a su paso por la villa termal. El nacionalista muestra su preocupación por el estado “precario” de la carretera. Un vial vital y que utilizan miles de conductores día tras día.

Pedro Blanco visitará las obras que se están ejecutando en la Carballeira y en el Xardín Botánico, de ahí que Fariña aproveche para reclamar mejoras en la principal infraestructura vial que atraviesa el municipio. “Resulta chamativo que esteamos a mellorar o noso patrimonio natural, mais as nosas infraestruturas sigan a estar en condicións moi deficientes e cun tránsito elevado que ten que pasar por fochancas e pavimentos destrozados”, explica el nacionalista.

Fariña indica que las actuaciones que se realizaron recientemente en la N-550 son “totalmente insuficientes”, dado que “non pasaron a proba dos últimos temporais”.

El portavoz subraya que además de adaptar los tramos urbanos y mejorar el firme es necesario implantar elementos de seguridad vial, específicamente de calmado de tráfico y reducción de la velocidad. Además Fariña recordará las necesidades de la N-640, la otra vía principal que pasa por la villa. “É necesario que os compromisos se traduzan en feitos, que se vexan as obras”, reclama el edil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina