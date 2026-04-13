El BNG de Caldas reclamará al delegado del Gobierno la mejora de la N-550 a su paso por la villa

Imagen de la N-550 a su paso por Caldas

El BNG de Caldas, a través del teniente de alcalde, Manuel Fariña, reclamará hoy al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la mejora de la N-550 a su paso por la villa termal. El nacionalista muestra su preocupación por el estado “precario” de la carretera. Un vial vital y que utilizan miles de conductores día tras día.

Pedro Blanco visitará las obras que se están ejecutando en la Carballeira y en el Xardín Botánico, de ahí que Fariña aproveche para reclamar mejoras en la principal infraestructura vial que atraviesa el municipio. “Resulta chamativo que esteamos a mellorar o noso patrimonio natural, mais as nosas infraestruturas sigan a estar en condicións moi deficientes e cun tránsito elevado que ten que pasar por fochancas e pavimentos destrozados”, explica el nacionalista.

Fariña indica que las actuaciones que se realizaron recientemente en la N-550 son “totalmente insuficientes”, dado que “non pasaron a proba dos últimos temporais”.

El portavoz subraya que además de adaptar los tramos urbanos y mejorar el firme es necesario implantar elementos de seguridad vial, específicamente de calmado de tráfico y reducción de la velocidad. Además Fariña recordará las necesidades de la N-640, la otra vía principal que pasa por la villa. “É necesario que os compromisos se traduzan en feitos, que se vexan as obras”, reclama el edil.