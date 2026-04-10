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Ulla - Umia

Piden seis años de prisión a un acusado de abusar de una mujer especialmente vulnerable en un taller de empleo de Ulla-Umia

El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra

Olalla Bouza
10/04/2026 19:47
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
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 La Fiscalía de Pontevedra pide seis años de cárcel para un vecino de la comarca de Ulla-Umia por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en un taller de empleo organizado por los concellos de Valga y Moraña durante el curso 2023-2024.

El Ministerio Público pide, además, la prohibición de aproximarse a menos de 150 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con ella. Solicita también que, durante once años, el acusado sea inhabilitado para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, así como seis años de libertad vigilada.

Daños morales y físicos

El fiscal defiende que el acusado debe indemnizar a la víctima con 7.000 euros, por las lesiones causadas y la secuela restante, así como 5.000 más por los daños morales. De estas cantidades, señala en su escrito, responderá el Concello de Valga como responsable civil subsidiario. La denunciante se trata de una mujer especialmente vulnerable. El juicio se celebrará la próxima semana.

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