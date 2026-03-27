Moraña y Portas viajan hasta Iguazú para capitanear un intercambio juvenil cultural

Intercambio juvenil organizado por los concellos de Campo Lameiro, Moraña y Portas Cedida

Los alcaldes de Portas y de Moraña viajan hasta Iguazú al frente de una delegación de jóvenes que participan en un intercambio juvenil organizado por los concellos de Campo Lameiro, Moraña y Portas, para personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años.

Esta iniciativa internacional, dirigida a la juventud de estos tres municipios, busca fortalecer los lazos institucionales y culturales, promoviendo a su vez valores como la cooperación y la convivencia.

El programa se está desarrollando en la ciudad de Puerto Iguazú (Argentina), con actividades también en Brasil y Paraguay, e incluye encuentros institucionales, actividades culturales y visitas al popular Parque Nacional de Iguazú.

Los regidores del Ulla-Umia destacaron la relevancia de este tipo de proyectos para el futuro de los jóvenes y de las relaciones entre territorios y señalaron que “este intercambio supón unha oportunidade única para que a nosa mocidade abra a súa mente ao mundo, coñeza outras culturas e adquira ferramentas que serán fundamentais para o seu desenvolvemento persoal e profesional”.

Este intercambio se inició el pasado 20 de marzo y finalizará este domingo.