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Ulla-Umia

Moraña y Portas viajan hasta Iguazú para capitanear un intercambio juvenil cultural

Fátima Pérez
27/03/2026 22:10
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Intercambio juvenil organizado por los concellos de Campo Lameiro, Moraña y Portas
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Los alcaldes de Portas y de Moraña viajan hasta Iguazú al frente de una delegación de jóvenes que participan en un intercambio juvenil organizado por los concellos de Campo Lameiro, Moraña y Portas, para personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años.

Esta iniciativa internacional, dirigida a la juventud de estos tres municipios, busca fortalecer los lazos institucionales y culturales, promoviendo a su vez valores como la cooperación y la convivencia.

El programa se está desarrollando en la ciudad de Puerto Iguazú (Argentina), con actividades también en Brasil y Paraguay, e incluye encuentros institucionales, actividades culturales y visitas al popular Parque Nacional de Iguazú.

Los regidores del Ulla-Umia destacaron la relevancia de este tipo de proyectos para el futuro de los jóvenes y de las relaciones entre territorios y señalaron que “este intercambio supón unha oportunidade única para que a nosa mocidade abra a súa mente ao mundo, coñeza outras culturas e adquira ferramentas que serán fundamentais para o seu desenvolvemento persoal e profesional”.

Este intercambio se inició el pasado 20 de marzo y finalizará este domingo.

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