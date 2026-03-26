El Concello de Catoira construirá un parque infantil cubierto en Dimo con un presupuesto de 52.465 euros
La obra estará financiada en su totalidad por el Plan +Provincia
El Concello de Catoira creará un parque infantil cubierto en los terrenos de la antigua escuela unitaria de la parroquia de Dimo. Esta ubicación permitirá dar servicio tanto a la escuela infantil dependiente de la Consellería de Educación como a la municipal y a los residentes de la zona.
El presupuesto para llevar a cabo la obra asciende a 52.465 euros y estarán financiados a través del Plan + Provincia.
La decisión de llevar a cabo esta actuación, señalan desde el gobierno local, se debe a que esta zona cuenta con mucha afluencia de niños y niñas y, a pesar de que tiene juegos que presentan buen estado, el pavimento es deficiente lo que puede causar pequeños accidentes.
De esta manera, el proyecto, además de poner solución a este problema, añadirá una cubierta al parque que dará más vida útil a las instalaciones y permitirá que, independientemente de la situación meteorológica, pueda ser visitado.
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, señala que actualmente, su gobierno está priorizando la inversión en la mejora de equipamientos e instalaciones públicas de uso habitual por los vecinos y vecinas “principalmente por parte dos colectivos máis vulnerables: nenos e nenas e xente maior”.