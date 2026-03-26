El Concello de Catoira construirá un parque infantil cubierto en Dimo con un presupuesto de 52.465 euros

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en una visita a la escuela infantil de Dimo Cedida

El Concello de Catoira creará un parque infantil cubierto en los terrenos de la antigua escuela unitaria de la parroquia de Dimo. Esta ubicación permitirá dar servicio tanto a la escuela infantil dependiente de la Consellería de Educación como a la municipal y a los residentes de la zona.

El presupuesto para llevar a cabo la obra asciende a 52.465 euros y estarán financiados a través del Plan + Provincia.

La decisión de llevar a cabo esta actuación, señalan desde el gobierno local, se debe a que esta zona cuenta con mucha afluencia de niños y niñas y, a pesar de que tiene juegos que presentan buen estado, el pavimento es deficiente lo que puede causar pequeños accidentes.

De esta manera, el proyecto, además de poner solución a este problema, añadirá una cubierta al parque que dará más vida útil a las instalaciones y permitirá que, independientemente de la situación meteorológica, pueda ser visitado.

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, señala que actualmente, su gobierno está priorizando la inversión en la mejora de equipamientos e instalaciones públicas de uso habitual por los vecinos y vecinas “principalmente por parte dos colectivos máis vulnerables: nenos e nenas e xente maior”.