Detienen a un vecino de Portas por tres delitos de robo con fuerza

Agentes de la Guardia Civil en el durante el dispositivo de detención Cedida

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis detuvo a un varón de 30 años de edad y vecino de Portas como autor de tres delitos de robo con fuerza. La operación para esclarecer estas infracciones comenzó a principios del año pasado.

Fue en el mes de julio del año pasado cuando, tras una autorización judicial, los agentes con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Pontevedra, realizaron entrada y registro del inmueble en el que residía el detenido que contaba con innumerables antecedentes por delitos contra el patrimonio, contra las personas y contra la seguridad vial.

En el momento de la entrada a la vivienda, las fuerzas de intervención procedieron a su detención del varón por la autoría de delitos de distinta tipología y varias requisitorias judiciales, entre ellas, una de entrada inmediata en prisión.

Durante la inspección domiciliaria, los agentes hallaron diversos objetos de origen sospechoso y que el detenido no pudo justificar. Entre ellos destacaban una máquina de soldar de uso profesional, una hidrolimpiadora y material técnico de alta tensión específico para trabajos eléctricos, todo ello valorado en más de 5.000 euros.

La investigación posterior determinó que el material de alta tensión procedía de una empresa vinculada a una subestación eléctrica, de donde se había robado recientemente. El resto de los elementos correspondían a otros robos con fuerza que habían sido denunciados en la zona.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes y verificar los números de serie y marcas de propiedad, la Guardia Civil ha procedido a la entrega de todos los efectos a sus legítimos dueños.

Al vecino de Portas, después de esta detención, se le atribuyen, además de sus causas pendientes, tres nuevos delitos de robo con fuerza.

Las diligencias practicadas han sido entregadas en los partidos judiciales de la localidad de Caldas de Reis y de la localidad de Cambados.