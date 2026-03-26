Aplazada la actuación de Panorama en Chanteclair

Una actuación de Panorama en Vilagarcía

La actuación de la orquesta Panorama en la sala Chanteclair de Pontecesures prevista para este sábado 28 de marzo ha tenido que ser aplazada.

Esta decisión, señalan desde la propia discoteca, se tomó después de constatar que el firme en el que se instalaría el escenario presenta un alto grado de humedad y reblandecimiento como consecuencia de la prolongada temporada de lluvias. Esta inestabilidad del suelo, señalan, supone un riesgo tanto para el montaje como para el correcto desarrollo del espectáculo.

La sala detalla a través de un comunicado que, a partir del día de hoy, se procederá a la devolución del importe de las entradas a través del mismo método de pago empleado en la compra.

El equipo de Chanteclair pide comprensión y paciencia a la hora de recibir el reembolso, ya que señalan que debido al volumen de entradas vendidas llevará un tiempo gestionar todas las devoluciones.

La actuación, indican, está aplazada, no cancelada. Es por ello que esperan poder anunciar la nueva fecha próximamente.