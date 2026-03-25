Portamérica cierra su cartel con el fichaje de Fillas de Cassandra

Una actuación de Fillas de Cassandra

Fillas de Cassandra completa el cartel del Portamérica 2026. El festival se celebrará en la Azucarera de Portas los días 9, 10 y 11 de julio y da por finalizados los fichajes para esta edición. La formación actuará el jueves 9, en una jornada que tiene como cabeza de cartel y principal reclamo a Rigoberta Bandini. Ese mismo día estarán en Portas los The Rapants, Niña Polaca, Hey Kid, Marina Reche y Amoebo.

El viernes 10 actuarán Hombres G y M-Clan junto a Eliades Ochoa, Sexy Zebras, Grande Amore, Repion, Eladio y los seres queridos, Alejo y Candela Liste. El sábado se completa con Dani Martín y Amaia, además de Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Orkesta Mendoza, Meridian Brothers y Noelia Franco.