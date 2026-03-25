Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Portamérica cierra su cartel con el fichaje de Fillas de Cassandra

Actuarán el jueves 9 de julio, que tiene como gancho principal a Rigoberta Bandini

Fátima Frieiro
25/03/2026 12:28
Una actuación de Fillas de Cassandra
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fillas de Cassandra completa el cartel del Portamérica 2026. El festival se celebrará en la Azucarera de Portas los días 9, 10 y 11 de julio y da por finalizados los fichajes para esta edición. La formación actuará el jueves 9, en una jornada que tiene como cabeza de cartel y principal reclamo a Rigoberta Bandini. Ese mismo día estarán en Portas los The Rapants, Niña Polaca, Hey Kid, Marina Reche y Amoebo.

El viernes 10 actuarán Hombres G y M-Clan junto a Eliades Ochoa, Sexy Zebras, Grande Amore, Repion, Eladio y los seres queridos, Alejo y Candela Liste. El sábado se completa con Dani Martín y Amaia, además de Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Orkesta Mendoza, Meridian Brothers y Noelia Franco.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina