Caldas exime a los hosteleros del entorno del Campo da Torre de pagar la tasa de terrazas

El entorno del Campo da Torre, en Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas de Reis exime a los negocios de hostelería que se puedan ver afectados por la obras de rehabilitación integral del Campo da Torre de pagar las tasas de las terrazas durante la realización de la actuación. Así se lo trasladó el alcalde, Jacobo Pérez, a los responsables de los establecimientos en una reunión que mantuvieron esta semana, siendo cerca de media docena de locales los que no podrán ocupar espacios en el exterior con motivo de dicha obra, una de las actuaciones más ambiciosas del gobierno caldense. "É de xustiza que non teñan que pagar por un servizo que non van poder prestar durante un tempo determinado", señaló el regidor.

Durante la reunión, el primer edil también explicó que el inicio de los trabajos es inminente, pero que en ningún caso afectará a la celebración de los actos litúrgicos propios de la Semana Santa que se realizan en esta ubicación, ni a la actividad durante los festivos.

Asimismo, el alcalde también detalló el dispositivo de tráfico que se habilitará durante la ejecución del proyecto, prevista para unos seis meses aproximadamente. “A actuación vaise realizar por tramos, para dar cumprimento cos requisitos de Patrimonio e para tratar de minimizar ao máximo as molestias a residentes e negocios”, apuntó Pérez.

En esta línea, también se comprometió a que el ejecutivo local anunciará previamente posibles incidencias, como cortes puntuales de servicios básicos con motivo de las obras, a las viviendas afectadas. “Estamos moi agradecidos pola comprensión da veciñanza. Somos conscientes das molestias que pode causar unha obra desta magnitude, pero tamén temos claro que esta rehabilitación vai supoñer un antes e un despois nun dos lugares neurálxicos do noso casco urbano”, afirmó el alcalde.

La obra afectará a una superficie de 2.500 metros cuadrados. Cabe recordar que el presupuesto del proyecto asciende a un total de 764.866 euros, IVA incluido. La actuación cuenta con fondos gestionados a través del Plan Extra de la Diputación y, además, el Concello también asume parte de la cuantía –unos 200.000 euros aproximadamente– con recursos propios. La empresa encargada de acometer la obra será Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela S.L.

En la reuniones vecinales, Jacobo Pérez también adelantó que el Concello está trabajando para ultimar la licitación de la mejora de A Carreira, otra demanda histórica de Caldas. Esta mejora completaría, junto a las obras en Campo da Torre, la transformación de un entorno clave para la villa termal.