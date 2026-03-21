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Ulla - Umia

El PP provincial reclamará en el Congreso la reactivación de la Variante Oeste

Los populares hacen alusión al proyecto aprobado por el Pleno de Caldas en 2008, sin incidencias a viviendas, empresas y ciudadanos

Redacción
21/03/2026 21:12
Visita de los diputados del PP a Caldas de Reis
Visita de los diputados del PP a Caldas de Reis
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Los parlamentarios pontevedreses del PP, Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón, van a reclamar en el Congreso de los Diputados la reactivación urgente del proyecto de la Variante Oeste aprobado por unanimidad en el pleno de Caldas en 2008, sin incidencias a viviendas, empresas y ciudadanos.

Los diputados anunciaron nuevas iniciativas en Madrid entorno a esta infraestructura en una visita realizada a Caldas en la que estuvieron acompañados por el portavoz municipal del PP, Fernando Pérez, del que destacaron su rechazo al reciente estudio y su insistencia en la necesidad de una Variante Oeste para corregir el grave problema de tráfico del centro urbano.

Pedro Puy anunció que van a dar continuidad a iniciativas anteriores en el Congreso y a solicitar el expediente de la cancelación, al mismo tiempo que insistirán en retomar de manera inmediata el proyecto “tan necesario para Caldas e que ten unha fácil solución, posto que o propio pleno xa lles marcou o trazado, pero o que non pode ser é que suspendan o seu propio erro e non teñan alternativas para este problema de tráfico”.

Por su parte, Fernando Pérez recordó que el trazado “xa está decidido” desde hace 18 años y que solo hay que “amosar vontade política” para activarlo.

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