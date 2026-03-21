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Ulla - Umia

Caldas acoge su primera "Xuntanza de Vehículos Clásicos"

Será el domingo 22 de marzo, con actividades durante todo el día como exposición de los coches, una ruta por distintos municipios e incluso una comida para participantes y visitantes

Sandra Rey
21/03/2026 13:02
Imagen de otra exposición de vehículos clásicos
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Caldas de Reis acogerá este domingo, 22 de marzo, su primera "Xuntanza de Vehículos Clásicos" en A Tafona, un evento que reunirá coches con más de 30 años de antigüedad, todos anteriores a 1995. La cita está organizada por la Asociación Clásicos do Carneiros en colaboración con la concejalía de Turismo.

El programa incluye actividades durante todo el día. Los vehículos llegarán a la villa termal a partir de las nueve de la mañana y aparcarán en la calle Carlos García Baión. A las once saldrá la ruta, que recorrerá las calles Juan Fuentes, Pepe Rada, A Veiga, A Aboi y San Clemente, ante de dirigirse a los municipios de Cuntis, Moraña y Barro. En este último se hará una parada en el Parque Natural de Barosa para disfrutar de un aperitivo. Posteriormente, la comitiva continuará hacia Portas y regresará a Caldas por la Avenida Dona Urraca, Ferrería, Laureano Salgado, terminando nuevamente en Carlos García Baión.

Para cerrar la cita, se celebrará una comida convivencia en A Tafona que alargará durante la tarde, donde participantes y visitantes podrán compartir experiencias en un ambiente distendido y amigable.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, destacó la importancia de este encuentro, señalando que "eventos como este son moi positivos para a nosa vila, pois non só fomentan a cultura e o patrimonio automobilístico, senón que tamén contribúen á dinamización económica do municipio, atraendo visitantes que doutro xeito pode que non estiveran en Caldas”. 

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