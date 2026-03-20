Empiezan las obras del puente de Catoira: estas son las recomendaciones para los usuarios

Una imagen de archivo del puente de Catoira

La Diputación de Pontevedra iniciará este domingo las obras de reparación de las juntas de dilatación del puente interprovincial de Catoira. Así lo señalan desde el Concello de Catoira, que expone que - en todo caso- los trabajos no obligarán a cerrar el tráfico en su totalidad. Eso sí, habrá restricciones en la circulación.

Según los planes previstos los trabajos se harán desde las nueve de la noche a las seis de la mañana, con el objetivo de aprovechar las horas de menos tránsito por esta carretera que une Catoira con Rianxo.