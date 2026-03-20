Catoira logra la última parcela necesaria para la mejora de la carretera Dimo-Coaxe

El actual primer edil, Xoán Castaño Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira cuenta ya con todas las parcelas necesarias para llevar a cabo la mejora integral de la carretera provincial EP-8703 que une Dimo con Coaxe. El alcalde del municipio, Xoán Castaño, dice que los terrenos se han conseguido por la vía de la negociación y sin la necesidad de que hubiese que recurrir a expropiaciones. “Levou tempo, pero conseguímolo. Sacamos adiante un proxecto histórico e moi necesario sen ter que pagar nin unha sola expropiación, aforrando cartos ao Concello”, subraya el nacionalista.

Tras este paso la administración local entregará a la Diputación las firmas de las personas propietarias y el resto de la documentación y será la administración provincial la que deberá llevar a cabo la tramitación y licitación del proyecto previsto. Cabe recordar que la Diputación ya tiene el proyecto redactado. Castaño recuerda que en la última reunión el presidente provincial, Luis López, confirmó que en cuanto los terrenos estuviesen a su disposición se iniciarían los trabajos. “Confiamos na palabra dada”, declara Castaño.

Catoira solo necesita la cesión de unos terrenos para llevar nuevas calles a la vía Dimo-Coaxe Más información

El regidor recuerda que los primeros contactos para lograr las parcelas se iniciaron en el año 2019 y que a mediados de 2024 ya se habían conseguido todas las necesarias excepto una. “Despois de moito falar chegamos a un acordo para levar adiante este proxecto indispensable para o municipio. O diálogo deu os seus froitos”, dice el alcalde. De hecho asegura que si hubiese que expropiar terrenos el Concello tendría que pagar más de 70.000 euros. “Hai que recoñecer a solidariedade da veciñanza que entrega parte da súa propiedade, xa que cedendo benefíciase ela mesma e toda a veciñanza de Catoira”.