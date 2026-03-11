Un total de veinte usuarios del Aula CeMIT de Valga asistieron a un curso de mejora de las capacidades mentales

Participantes de la formación Cedida

Un total de veinte usuarios del Aula CeMIT participaron este miércoles en la actividad "Xogos para a mente e a diversión", dirigida a personas que desean mantenerse activas y estimular sus capacidades cognitivas. La sesión combinó entretenimiento y ejercicio mental a través de juegos de memoria, atención, lógica y creatividad.

Los participantes realizaron diferentes tipos de juegos que ayudan a estimular el cerebro, mejorar la memoria y mantener la mente despierta. Se trata de herramientas que permiten aprender a divertirse al mismo tiempo, como pasatiempos, jeroglíficos y otros enigmas.

El docente que impartió el curso les explicó a los participantes los beneficios que tienen, y que van desde mejora en la atención y en el razonamiento, rapidez mental, desarrollo de a orientación, aumento de la concentración o capacidad de resolución de problemas, entre otros.

El experto también les dio consejos para entrenar la mente en el día a día, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y la pérdida de capacidades mentales.