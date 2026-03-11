Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Un total de veinte usuarios del Aula CeMIT de Valga asistieron a un curso de mejora de las capacidades mentales

Los participantes realizaron juegos que ayudan a estimular el cerebro, optimizar la memoria y mantener la cabeza despierta

Redacción
11/03/2026 14:42
Participantes de la formación
Participantes de la formación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un total de veinte usuarios del Aula CeMIT participaron este miércoles en la actividad "Xogos para a mente e a diversión", dirigida a personas que desean mantenerse activas y estimular sus capacidades cognitivas. La sesión combinó entretenimiento y ejercicio mental a través de juegos de memoria, atención, lógica y creatividad.

Los participantes realizaron diferentes tipos de juegos que ayudan a estimular el cerebro, mejorar la memoria y mantener la mente despierta. Se trata de herramientas que permiten aprender a divertirse al mismo tiempo, como pasatiempos, jeroglíficos y otros enigmas.

El docente que impartió el curso les explicó a los participantes los beneficios que tienen, y que van desde mejora en la atención y en el razonamiento, rapidez mental, desarrollo de a orientación, aumento de la concentración o capacidad de resolución de problemas, entre otros.

El experto también les dio consejos para entrenar la mente en el día a día, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y la pérdida de capacidades mentales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina