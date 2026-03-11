Transportes reformulará la movilidad en la N-640 tras anular el proyecto de la Variante Oeste

El delegado de Gobierno, el alcalde de Caldas y miembros de plataformas vecinales reunidos este miércoles Cedida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abre una nueva vía para buscar soluciones a la movilidad de la N-640 a su paso por Caldas de Reis, tras confirmar la anulación del proyecto de la Variante Oeste, que también afectaba al municipio de Portas.

Así se lo trasladó el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al alcalde caldense, Jacobo Pérez, en una reunión que mantuvieron este miércoles, en la que también participaron representantes de las plataformas vecinales contrarias a esta actuación.

Durante el encuentro, Pedro Blanco destacó que esta decisión no supone renunciar a la mejora de la comarca, sino abrir una nueva etapa para reformular a la actuación. En este sentido, explicó que el Gobierno seguirá trabajando para buscar una alternativa que permita desviar el tráfico de la N-640 del núcleo urbano de Caldas, reduciendo los problemas de circulación y seguridad viaria, pero evitando grandes efectos territorial

"Queremos avanzar en solucións que melloren a mobilidade da zona sen comprometer o territorio", indicó el delegado, quien incidió en que el Gobierno continuará dialogando con el Concello y con los vecinos para estudiar nuevas propuestas.

Blanco explicó que el Ministerio decidió responder a las demandas expresadas por los vecinos y vecinas y por las instituciones locales, que manifestaron un gran rechazo al proyecto durante el proceso de información pública, en el que presentaron 4.000 alegaciones.

También, el delegado informó que, para completar el proceso administrativo, será necesario que el Concello de Caldas de Reis formalice su rechazo a la infraestructura mediante un acuerdo plenario, que será trasladado posteriormente a la Secretaria de Estado de Transportes.