La Xunta revisa los avances de la nueva Base de Unidades Operativas en Portas

La conselleira, María José Gómez, y el delegado territorial, Agustín Reguera, durante la visita José Luis Oubiña

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, comprobó este martes los avances de las obras de la nueva Base de Unidades Operativas (BUO) en Portas, con la que se reforzará la red de este tipo de infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios forestales en el distrito Caldas-O Salnés.

En la visita, la conselleira explicó que será una edificación de dos plantas, con una superficie construida de 415 metros cuadrados, en la que tanto bomberos forestales como conductores de motobomba, agentes y otros integrantes del dispositivo, dispondrán de un espacio dotado con todos los medios y equipamientos necesarios para hacer más eficiente la actuación en la lucha contra los incendios, al mismo tiempo que se concilia trabajo y descanso. Esta nueva BUO cuenta con una inversión de cerca de 545.000 euros.