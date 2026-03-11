La biblioteca de Caldas recibirá un ejemplar de ‘Paliques n’a veira d’o adro’ de Laureano Salgado

Portada de los dos tomos de la publicación Cedida

La biblioteca Padre Manuel Martínez Ferro de Caldas recibirá este jueves, 12 de marzo, a las 18 horas, un ejemplar de la publicación ‘Paliques n’a veira d’o adro’ del empresario caldense Laureano Salgado, quien firmó con el seudónimo “Fray Prudencio”.

Será Luis María Salgado Sáenz, miembro de la asociación Terra Calda, quien haga entrega del ejemplar en la biblioteca municipal, tras que la bisnieta del filántropo caldense Fermín Mosquera, María Estévez Mosquera, de Bueu, donase dicha publicación al integrante de la asociación.

Se trata de una recopilación de parte de los “paliques” que el empresario caldense publicaba semanalmente en el periódico de su propiedad. La obra se imprimió en el municipio en el año 1901, en la imprenta del mismo nombre, Fray Prudencio, ubicada en la calle de La Oliva.

Actualmente, son pocos los ejemplares que se conservan de los tomos que conforman ‘Paliques n’a veira d’o adro’. Muestras del primero se encuentran en las bibliotecas de acceso público, como son las de la Real Academia Galega, la Fundación Penzol y el Monasterio de Poio.

Las publicaciones abarcan noticias y cuestiones que eran de actualidad en la época, así como conversaciones de los protagonistas de los hechos.