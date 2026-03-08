El Concello de Valga gana un litigio a Audasa del IBI de la AP-9 del 2023 por 59.284 euros

Una imagen de la Autopista AP-9

El Ayuntamiento de Valga le ganó un litigio a la concesionaria de la AP-9 en relación a la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al último cuatrimestre de 2023, cuando ya había vencido la bonificación del 95% de la que hasta entonces se estaba beneficiando la empresa. Esa ventaja tributaria quedó suprimida el 18 de agosto de 2023, por lo que la Administración local le remitió a Audasa una liquidación en la que le reclamó la cuota íntegra del IBI correspondiente al período entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, lo que supuso un ingreso de 59.284 euros para las arcas municipales.

El recurso presentado por la compañía se resolvió el pasado 2 de marzo en la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra, que desestimó las pretensiones de Audasa y dio la razón al Ayuntamiento valgués en todas sus pretensiones. La sentencia indica que Audasa “sabía perfectamente dende anos atrás” que en 2023 sólo se le aplicaría la bonificación hasta el 18 de agosto y no en la totalidad del ejercicio, por lo que “cando se devengou o imposto a bonificación debía terse reducido xa proporcionalmente, atendendo ao seu período de vixencia e extinción”, precisa. Y añade que “o Concello non aplicou retroactivamente” ninguna norma fiscal, sino que “se limitou a aplicar o réxime xurídico” que ya estaba fijado a inicios del 2023.

Abre camino

Así, el juzgado desestima el recurso de Audasa y confirma la liquidación realizada y el cobro de los 59.284 euros a la empresa. Una vez conocido el fallo, el alcalde, José María Bello, expresó la “satisfacción” del Ejecutivo local por la victoria en los tribunales que, a su juicio, “abre camiño para os demais concellos” por los que discurre la AP-9. El primer edil subrayó que Valga fue, en su día, el único municipio de las dos provincias por las que discurre la autopista en presentar esa liquidación y la resolución judicial “abre agora camiño para que os demais tamén poidan cobrar integramente o IBI correspondente ao período en litixio”, concluyó. 