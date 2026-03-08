Caldas hará Fillo Predilecto a Alfonso VII y tendrá una estatua en honor al rey

Un momento de la charla impartida por el especialista Francisco Rodríguez en el salón de actos del colegio San Fermín

El gobierno local de Caldas dará los pasos administrativos pertinentes para que el rey Alfonso VII – nacido en el siglo XII en esta localidad termal– sea Fillo Predilecto de la villa. Así lo anunció el alcalde, Jacobo Pérez, en el marco de las jornadas que la asociación cultural Terra Calda organizó estos días para conmemorar el 900 aniversario de la coronación de este monarca con el sobrenombre de “El Emperador”. Ese nombramiento –para el que todavía no hay fecha– irá acompañado del “homenaxe que esta figura merece”. Cabe recordar que el colegio público del centro de Caldas lleva el nombre de este monarca, hijo de la reina Urraca, que tuvo una residencia en el enclave conocido a día de hoy como Campo da Torre. Esta fue derruida y con sus piedras se construyó la que es ahora la iglesia de Santo Tomás. Los vestigios de estos dos reyes con claras raíces caldenses – documentadas– no existen. De ahí que desde la asociación Terra Calda quieran poner en valor esta época de la historia no solo con estas jornadas, sino yendo más allá.

El colectivo activará un sistema de “crowdfunding” para conseguir fondos destinados a la creación de una estatua del propio Alfonso VII. La hará – como señalaron desde la asociación– un artista local y será en granito. La ubicación en la que estará colocada todavía no ha sido desvelada. En estas primeras jornadas promovidas por Terra Calda se celebraron dos ponencias tanto sobre la figura del propio Alfonso VII – protagonizada por el estudioso Francisco Rodríguez– como de su entorno femenino personalizado en la reina Urraca a cargo de la experta María Teresa Álvarez. Ambas fueron un viaje no solo por la biografía de estos dos caldenses, sino también de la época histórica que les tocó vivir en la que las tramas de guiones como el célebre “Juego de Tronos” se quedan cortas al lado de la de estos monarcas.