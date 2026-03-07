La calma y los beneficios del huerto más cerca que nunca de los jóvenes y urbanitas

El invernadero de Aitor Jamardo en el que ha desarrollado gran parte de su laureado proyecto ‘Cultivo Gallego’ Gonzalo Salgado

Aitor Jamardo es un joven de Portas que mantiene una profunda conexión con la naturaleza y una creciente preocupación por el impacto que la actividad humana tiene sobre el entorno. De esa inquietud nació Cultivo Gallego, un proyecto agrícola basado en el método biointensivo y centrado en la sostenibilidad, el respeto por la tierra y la autosuficiencia.

Ligado a su iniciativa, hace poco Jamardo puso a disposición de sus vecinos y visitantes una finca en la parroquia de Romai de unos 5.000 metros cuadrados dividida en pequeñas parcelas de unos 30 metros cuadrados, con la finalidad de alquilarlas y ofrecer un espacio donde cualquiera pueda cultivar sus propios alimentos o iniciarse en esta práctica con su ayuda.

Ahora, en ese mismo espacio, busca impulsar nuevas actividades con las que atraer a jóvenes y personas procedentes de entornos más urbanos, para que descubran las ventajas y beneficios del medio rural y las prácticas agrícolas, al mismo tiempo que se revalorizan.

“Lo que quiero hacer son tareas dinamizadoras, de manera que cada temporada pueda venir un cocinero que nos enseñe a hacer recetas con productos de la época, o conservas vegetales para tener durante todo el año”, explica Jamardo, quien con esta iniciativa no solo quiere que las personas descubran el gusto por cultivar, sino también fomentar una alimentación más saludable y poner en valor las ventajas de la autosuficiencia. Por ello, también se plantea el hecho de que se puedan llegar a realizar catas o comidas con los productos cultivados, de forma que los propios participantes degusten su trabajo y el de los demás.

“Las actividades irán un poco en función de lo que demande la gente, de forma que sea más democrático”, establece, afirmando que en todas ellas se haría un acompañamiento “para que la gente se sienta respaldada y también entienda mejor la importancia de cultivar sus propios alimentos”.

Asimismo, también pretende impulsar actividades enfocadas en los más pequeños, de forma que los niños y niñas participen en “talleres de identificación de plantas, de macetas, germinado de semillas” y más. “Cuanto más pequeños son, más abiertos suelen estar a probar e involucrarse en temas como la sostenibilidad, el compostaje y mantener limpio el entorno”, apunta el promotor de la iniciativa.

En esta línea, advierte que actualmente los jóvenes ya no valoran la vida en el campo como una alternativa, motivo por el que otro de los objetivos de la propuesta es demostrar que sí lo es, además de incidir en que “ya no es lo mismo que en la época de nuestro abuelos”. “Es muy importante concienciar a las nuevas generaciones y recuperar el relevo generacional”, indican.

La presentación de la iniciativa será el 6 de marzo, a las, 17 horas, en su finca ubicada en Romai, concretamente en Chan de Outeiro, frente a Alimentación Rodríguez.