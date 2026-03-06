Piden casi ocho años de cárcel y 950.000 euros por un delito de tráfico de drogas en Portas

Fachada de los Juzgados de Caldas de Reis DA

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide siete años y nueve meses de prisión, así como el pago de una multa de 950.000 euros, por un delito de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia para un hombre que operaba, mayoritariamente, desde su residencia en el municipio de Portas.

Fruto de la investigación realizada por el Grupo II de la Udyco Pontevedra de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que, entre febrero y septiembre de 2024, el acusado se dedicaba “de xeito estable e sostido” a la ilícita provisión y posterior venta y distribución de distintas cantidades de cocaína y hanchís a terceras personas desde uno de sus domicilios familiares, ubicado en la parroquia de Romai.

Previa autorización judicial, el día 10 de septiembre de 2024 se efectuó la entrada y registro de la vivienda, donde fueron incutados dinero, sustancias, útiles y efectos empleados para la venta de sustancias. En concreto, se encontraron más de 17 kilogramos de resina de cannabis y casi 6,5 kilos de cocaína, además de 143.060 euros en efectivo. Asimismo, en otro domicilio ubicado en el concello de Ribadumia, también se le incautaron 22,3 gramos de resina de cannabis, 1.000 euros y una báscula de mano.

Por otro lado, también se le imponen penas de cárcel de más de cuatro años y multas de 13.000 y 21.000 euros a otros tres acusados como coautores de un delito de tráfico de drogas.

Dichos implicados acudían con regularidad al domicilio ubicado en Romai para adquirir sustancias para su posterior distribución en otras zonas del territorio autonómico.