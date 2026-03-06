Los espacios para practicar inglés y gallego de la biblioteca Martínez Ferro inician los días 14 y 18 de marzo

Manuel Fariña en la Biblioteca Martínez Ferro de Caldas Cedida

La biblioteca municipal de Caldas arrancará sus espacios gratuitos de conversación para practicar inglés y gallego los días 14 y 18 de marzo, respectivamente. Se trata de una iniciativa que el gobierno local recupera para fomentar la práctica de idiomas, permitiendo a la comunidad vecinal mejorar sus destrezas lingüísticas en un ambiente acogedor y, además, conocer gente nueva.

Según señalan desde la biblioteca municipal, desde el anuncio de la propuesta la acogida ha sido muy buena, configurándose ya dos grupos con perfiles muy variados de edad. Aún así, las inscripciones se mantienen abiertas por si alguna persona está interesada en anotarse.

La intención es que se conforme un grupo de, como mucho, diez personas para ingles, y de ocho para gallego para gallego, con el fin “de que a xente se sinta cómoda, que sexa un entorno agradable e que todos teñan a oportunidade de falar con fluidez e con comodidade”, apunta desde la biblioteca.

Las sesiones en inglés estarán dirigidas por miembros de una academia de idiomas del municipio, realizándose cada dos semanas, y las de gallego por el propio personal de la biblioteca, siendo los miércoles de todas las semanas. La iniciativa se prolongará hasta junio.