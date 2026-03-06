El PSOE de Catoira “motiva” la paralización de la licitación de las obras de Pedras Miúdas

Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo Mónica Ferreirós

El PSOE de Catoira señala que la moción presentada el pasado enero, que evidenciaba que el gobierno local no estaba cumpliendo la Ley para proceder a la contratación de la obra que conectará el centro urbano con Pedras Miúdas, ha sido el motor para que el procedimiento se haya paralizado.

El documento presentado reflejaba que “faltaban informes sectoriais preceptivos, non estaba acreditada a plena dispoñibilidade xurídica dos terreos afectados e nin sequera estaba consolidado formalmente o marco de financiamento”.

En consecuencia, la advertencia socialista alertó a la asociación Mar de Santiago, colaboradora en el proyecto, que exigió garantías antes de continuar. “A presión institucional e pública derivada da moción obrigou ao alcalde a paralizar cautelarmente o procedemento de licitación”, apuntan desde el grupo municipal.

Ahora que el procedimiento está parado, el portavoz socialista, Alberto García, muestra su satisfacción porque el expediente se pueda completar correctamente. Además, desde el PSOE reclaman que se incluya en la intervención la rehabilitación de un albergue de pregrinos en el entorno, “una actuación coherente co carácter turístico e cultural do proxecto”.