El BNG de Valga propone llamar a las instalaciones deportivas de Campaña “Complexo deportivo Diana, Rebeca e Rosa”

Miembros de la agrupación municipal del BNG Cedida

El BNG de Valga llevará al próximo Pleno una moción para denominar a las actuales instalaciones deportivas de Campaña como “Complexo deportivo Diana, Rebeca e Rosa”. La propuesta busca reconocer un episodio “na historia do deporte en Valga” que en su momento “se converteu nun símbolo da loita contra o machismo no fútbol e no deporte en xeral”.

Los nacionalistas se refieren a los hechos ocurridos en septiembre de 1997, cuando el Furia AC sumó a su equipo cadete a tres valguesas: Diana Rey Martínez, Rebeca Viñas Otero y Rosa Pardal Aragunde. “A súa participación nun equipo federado maioritariamente masculino tivo unha forte repercusión, xa que a normativa federativa da época impedía a presenza de mulleres en competicións masculinas a partir de determinadas idades e, despois de disputar algúns partidos, non se lles permitiu seguir xogando”, explican.

Las jugadores lucharon por defender su derecho a competir en las mismas condiciones que sus compañeros de equipo y en abril de 1998, el Comité Galego de Disciplina Deportiva reconoció estableció que Diana, Rebeca y Rosa podían jugar sin prejuicios ni limitacions po razón de sexo.

Por ello, desde el BNG consideran que el complejo deportivo de Campaña debe recibir el nombre de las tres jugadoras. “Esta iniciativa cobra un significado especial no contexto do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, unha data que invita a lembrar os pasos dados na loita pola igualdade tamén no ámbito do deporte”, señala el portavoz, Fran Devesa.