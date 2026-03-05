Piden 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por lesiones a su hijo menor

Fachadas del Juzgado de lo Penal de Pontevedra DA

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros para los progenitores de un menor por varios delitos de lesiones y violencia familiar cuando su hijo tenía un año y medio de edad. Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2024, y ambos acusados comparecerán este viernes ante el Juzgado de lo Penal de Pontevedra.

El día 28 de marzo de 2024, el menor quedó ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, donde se le apreciaron heridas y lesiones de diversas consideración, algunas de extrema gravedad, consecuencia directa de mordeduras, quemaduras, episodios de zarandeo y golpes propinados por los acusados, según expone la Fiscalía.

En concreto, el informe médico que se le realizó en su momento al menor determinaba la presencia de fracturas y hematomas en distintos estadios en la superficie corporal (hematomas subdurales e intraparenquimatosas, fractura occipital y posible fractura costal, hemorragias intrarretinales dispersas en ambos ojos), siendo un hematoma compatible con una mordedura.

El expediente reflejaba además que “los hallazgos del TAC cerebral y del fondo de ojo son compatibles con las lesiones provocadas por un mecanismo de aceleración-desaceleración característico de sacudidas que no se presentan en lesiones accidentales como caídas en las que se ejerce una fuerza lineal que no da lugar a lesiones con estas características”.

Las lesiones tardaron en curar un total de 45 días, de los cuales 31 fueron de perjuicio particular moderado, nueve fueron de hospitalización y cinco de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, desde el 28 de marzo al 3 de abril de 2024. Por todo ello, también se pide el pago de la suma de 3.536 euros.