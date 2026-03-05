Moraña impulsa la mejora de una vía en el núcleo de Sorrego por valor de casi 100.000 euros

Imagen del tramo donde se efectuarán los trabajos Cedida

El Concello de Moraña impulsa un proyecto de mejora de la seguridad y movilidad viaria en el núcleo de Sorrego, en la parroquia de San Lourenzo, que incluye la canalización de aguas con la construcción de cuenta. La actuación cuenta con un presupuesto de 99.787 euros, cofinanciados por la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia.

El objetivo es mejorar el estado de la capa de rodadura y evitar los importantes flujos de agua, que incrementan el deterioro del firme, también dañado por el paso del tiempo y el tráfico.

Paralelamente, también se realizará una ampliación de la carretera con el aprovechamiento del sobreancho para hacer que la circulación sea más cómoda y segura, y favorecer el paso simultáneo de vehículo.

En concreto, los trabajos incluidos en el proyecto contemplan la limpieza de las cunetas, la ejecución de excavaciones y zanjas en los márgenes de la pista, el fresado y barrido de la plataforma de forma previa a la dotación de una nueva capa asfáltica, la construcción de cuneta de hormigón en forma de V, la instación de tuberías de canalización de agua pluviales y la colocación de sumideros, pozos de registro y arquetas para evitar escorrentías.

El proyecto beneficiará a un tramo único que recorre y cruza todo el número rural de Sorrego y que alcanza los 870 metros, mientras que la anchura definitiva será de 5,8 metros.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, calificó la obra de “fundamental para a seguridade viaria e a mobilidade” de los vecinos de la parroquia, y explicó que la misma se enmarca en el plan de gobierno local para la mejora integral de las pistas rurales y que tiene como objetivo la disposición de una red viaria en las mejores condiciones, “que é algo co que estamos cumprindo malia as dificultades acarrezadas pola adversa climatoloxía que sufrimos este inverno”.

El primer edil también anunció que las obras empezarán este mismo año, tan pronto como finalice la fase administrativa de contratación que está actualmente en curso, y cree que la pida puede estar remodelada antes del próximo invierno, puesto que el plazo de ejecución es de tres meses.