Feministas de Catoira organiza un programa por el Día da Muller con obradoiros, cine y club de lectura

El colectivo Feministas de Catoira, en colaboración con el Concello y la asociación O Soño de Lilith, organización su propia programación por el Día da Muller con iniciativas que incluyen obradoiro de pancartas, sesión de cine y un club de lectura.

Así, el viernes 6, a las ocho de la tarde, el auditorio municipal acogerá la proyección de la película ‘Grelei raíces no teu lar’, de Adriana Páramo Pérez, que cuenta la historia de la directora tras once años fuera y que regresa a Galicia para enfrentarse al vacío que deja en su hogar la muerte de su tía. Se trata de un largometraje sobre la pérdida y dar forma a un nuevo hogar. Tras la proyección, habrá un coloquio con la directora.

El día 7 de marzo, a las once de la mañana, tendrá lugar en la Sala Celso Emilio Ferreiro un obradoiro de Pancartas y, sobre las 13 horas, en la biblioteca municipal, la presentación de un nuevo club de lectura.

Asimismo, desde Feministas de Catoira invitan a participar en la gran concentración del 8-M en Vilagarcía de Arousa, que será el propio domingo, Día da Muller, a las doce del mediodía.