Aterriza en Valga un food truck con elaboraciones inspiradas en fiestas gastronómicas
Se trata del vehículo de la iniciativa ‘Sabor Rías Baixas’, que estará en el municipio los días 14, 15 y 18 de marzo
Un foodtruck del programa ‘Sabor Rías Baixas’ estará durante tres días en Valga ofreciendo elaboraciones con productos de la tierra e inspirados en fiestas gastronómicas de la zona. Se trata de una iniciativa de la Diputación y Turismo Rías Baixas para promocionar y poner en valor las celebraciones de todo el año, entre las que destaca la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.
En el fin de semana del 14 al 15 de marzo la furgoneta, equipada con cocina, estará de 12 a 15 y de 18 a 21 horas en la Praza Manuel Vicente Cousiño. Y el miércoles 18 regresará para ubicarse delante del Concello en horario de mañana y junto al auditorio por la tarde.
Todas las personas que se acerquen podrán desgutar platos como un rollito frito relleno de anguila con una salsa de caña y pimiento verde ecológico.
Además de la Festa da Anguía e da Caña do País de Valga, el programa ‘Sabor Rías Baixas’ promociona otras citas gastronómicas como el Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa da Vieira y el Albariño de Cambados, el Carneiro ao Espeto de Moraña, la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova, la Ameixa de Carril (Vilagarcía) o la Festa do Marisco de O Grove.
De esta manera, la Diputación y Turismo Rías Baixas no solo inciden en la difusión de estas fiestas, sino que trabajan para la desestacionalización del turimos en la provincia a través de su riqueza gastronómica.