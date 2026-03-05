Aterriza en Valga un food truck con elaboraciones inspiradas en fiestas gastronómicas

Imagen de archivo de una edición de la Festa da Anguía y Caña do Pais

Un foodtruck del programa ‘Sabor Rías Baixas’ estará durante tres días en Valga ofreciendo elaboraciones con productos de la tierra e inspirados en fiestas gastronómicas de la zona. Se trata de una iniciativa de la Diputación y Turismo Rías Baixas para promocionar y poner en valor las celebraciones de todo el año, entre las que destaca la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

En el fin de semana del 14 al 15 de marzo la furgoneta, equipada con cocina, estará de 12 a 15 y de 18 a 21 horas en la Praza Manuel Vicente Cousiño. Y el miércoles 18 regresará para ubicarse delante del Concello en horario de mañana y junto al auditorio por la tarde.

Todas las personas que se acerquen podrán desgutar platos como un rollito frito relleno de anguila con una salsa de caña y pimiento verde ecológico.

Además de la Festa da Anguía e da Caña do País de Valga, el programa ‘Sabor Rías Baixas’ promociona otras citas gastronómicas como el Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa da Vieira y el Albariño de Cambados, el Carneiro ao Espeto de Moraña, la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova, la Ameixa de Carril (Vilagarcía) o la Festa do Marisco de O Grove.

De esta manera, la Diputación y Turismo Rías Baixas no solo inciden en la difusión de estas fiestas, sino que trabajan para la desestacionalización del turimos en la provincia a través de su riqueza gastronómica.