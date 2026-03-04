El Estado renuncia a continuar con el polémico proyecto de la Variante Oeste que movilizó a Ulla-Umia

Momento de la reunión de Besteiro con el alcalde de Caldas

El Estado renuncia a seguir adelante con el proyecto de la Variante Oeste, que movilizó a la ciudadanía de Ulla-Umia por su afección a viviendas, entre otras cuestiones. Así lo anunció el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, durante una reunión con representantes de las parroquias afectadas de Caldas y Portas, así como con el alcalde de la capital de comarca, Jacobo Pérez.

"O Goberno vai cancelar o actual proxecto e abrir unha nova etapa para reformular a solución de mobilidade nesta zona", apuntó Besteiro, que incidió en la necesidad de buscar alternativas para desviar el tráfico de la N-640 alrededor de Caldas, sin "provocar as afecións sociais e territoriais que xeraba o trazado inicial".

Un proyecto que generó una importante contestación social- con manifestaciones y recogida de firmas- que lleva ahora al Gobierno del Estado a rectificar. Besteiro señaló que se abre ahora un nuevo escenario en el que el Ministerio estudiará una reformulación de la circunvalación de la N-640 a su paso por Caldas.

El socialista también anunció que, "tal e como lle pediu a veciñanza", llevará al parlamento de Galicia la demanda de recuperar el proyecto de la VG-47, destinada a conectar el Puerto de Vilagarcía con la AP9 y que está "paralizada pola Xunta dende hai máis dunha década".

Para Besteiro, recuperar esta infraestructura permitiría mejorar la conexión con el Puerto y avanzar en una planificación más ordenada de la movilidad en la comarca. "Hoxe demostramos que cando se escoita á veciñanza e se analizan ben os proxectos, pódense tomar decisións máis responsables para o territorio", concluyó el socialista.

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, también destacó el trabajo realizado en los últimos meses por la vecindad y las plataformas afectadas, destacando que fueron meses de reuniones y gestiones para explicar que el proyecto, tal y como estaba planteado, no era la mejor solución.

Según indicó, la cancelación de la Variante Oeste abre ahora una nueva etapa en la que será necesario, dijo Pérez, "seguir traballando" para encontrar alternativas que permitan reducir el tráfico por el centro de la villa y mejorar la movilidad comarcal. La plataforma se reunirá en breve con el delegado del Gobierno y el tema regresará al Pleno de Caldas.