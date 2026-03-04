Abre el plazo de inscripción para las actividades de conciliación de Semana Santa en Valga

Cartel de las actividades de Semana Santa en el municipio Cedida

El Concello de Valga abre el plazo de inscripción para las actividades de conciliación durante la Semana Santa, unas jornadas dirigidas a niños y niñas de tres a 16 años en las que se desarrollarán iniciativas lúdicas y educativas en horario de mañana (de 10 a 14 horas) en el auditorio municipal. Serán los días 30 y 31 de marzo y el 1, 2 y 6 de abril.

Cada jornada contará con un mínimo de diez participantes y un máximo de 30, que se cubrirán por orden de inscripción. El plazo para anotarse estará abierto hasta el 20 de marzo, entregando la hoja cubierta en el registro del Concello, presentándola a través de la Sede Electrónica o enviándola al correo electrónico concello@valga.gal. La hoja puede descargarse en la página web municipal, a través del enlace Solicitudes e Impresos.

El precio es de cinco euros por jornada para los participantes empadronados en Valga y de 7,5 para los que no. Además, se establecen bonificaciones del 20% en los siguientes casos: familias con el título de familia numerosa, familias monoparentales, participantes con discapacidad igual o superior al 33% o familias con dos o más hijos inscritos.

También, se fijan bonificaciones del 100% del precio para familias en situación de vulnerabilidad usuarias de los Servicios Sociales municipales y familias acogedoras de menores.

El pago se realizará una vez se publiquen las listas de participantes admitidos.