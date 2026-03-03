Un avería en la red de abastecimiento de agua afecta a los municipios de Cuntis y Moraña

Imagen de los trabajos de reparación Concello de Moraña

Los Concellos de Cuntis y Moraña anuncian a sus vecinos y vecinas una avería en la red general de abastecimiento de agua que afecta de manera significativa al servicio. Desde ambas administraciones trasladan que se debe a unas obras ajenas a sus competencias.

Dada la gravedad del incidente, los trabajos de reparación se prevén complejos y de larga duración, motivo por el que hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para realizar un consumo responsable del agua, empleándola cuando sea estrictamente necesario para garantizar las reservas el mayor tiempo posible.

También, piden paciencia hasta que consiga solucionar la avería, asegurando que los servicios técnicos para solucionar el problema lo antes posibles.