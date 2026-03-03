Obradoiros para jóvenes, espectáculos, una excursión y la clásica andaina conforman el programa del 8-M de Caldas

Presentación del programa municipal Cedida

El Concello de Caldas, a través de la Concejalía de Igualdad dirigida por Rocío Ferro, da a conocer el programa para el 8-M, Día Internacional de la Mujer, que incluye obradoiros en los centros educativos, una excursión a la Ribeira Sacra, espectáculos para todos los públicos y su tradicional andaina y lectura del Manifiesto. El objetivo de estas propuestas es promover y consolidar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, poniendo especial énfasis en las edades tempranas.

De esta manera, las primeras propuestas se desarrollarán en los centros educativos. Este es el caso de la actividad 'Nin un biquiño á forza', dirigido al alumnado de 3º y 4º de Primaria y con la que se busca promover entre los pequeños el respeto hacia si mismos y hacia los demás, a través del reconocimiento de las emociones, el aprendizaje del consentimiento y los valores de la igualdad, como base para relaciones afectivas saludables y libres de violencia. El taller será impartido por una experta en género y relaciones afectivas.

También, el 5 y 6 de marzo tendrá lugar el espectáculo 'Elas sempre contan', para todos el alumnado de Primaria. El primer pase será en el CPI San Fermín y en el CEIP San Clemente, mientras que el viernes se desarrollarán en los CPR San Fermín e en el CPI Alfonso VII. Se trata de una "performance" de narración oral a través de cuentos de autoras como Adela Turín, Ledicia Costas o Raquel Díaz Reguera, para desmontar estereotipos que nos limitan desde la niñez.

En cuanto al propio Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo, a las 10:00 horas será la lectura del Manifiesto seguida de una nueva edición de la Andaina pola Igualdade, con salida desde el Paseo Román López y con un recorrido de diez kilómetros. Se trata de una actividad gratuita que requiere inscripción previa en el correo inscripcionesnaturgaliz@gmail.com o en el teléfono 625 482 636. Tal y como explica la edil de Igualdad, "esta actividade busca fusionar deporte, natureza e reivindicación de dereitos da muller, como loita pola igualdade de oportunidades".

Esa misma jornada, a las 19 horas, el auditorio municipal acogerá la proyección del corto 'Pura', dirigida e producida por Carmen Méndez. Se trata de una obra premiada con un Mestre Mateo en 2025 y que también cuenta con los galardones del público y mejor cortometraje gallego en el Festival de Cine de Roca, además de la mejora dirección de corto-documental en los Premios Crea. Al finalizar, habrá una charla-coloquio.

La programación del 8-M continuará a lo largo del mes de marzo. El día 15, a las 17:30 horas, el Paseo das Palmeiras será escenario del espectáculo 'Sue Moreno 4.0', destinado a un público familiar, en el que se combina música en directo, teatro y técnicas aéreas de circo a cinco metros de altura, con el humor como hilo conductor de la propuesta. El "show" es una invitación a reflexionar sobre los estereotipos de género y reconocer el valor del trabajo de las mujeres.

La programación municipal concluirá el sábado 21 de marzo con una excursión a la Ribeira Sacra. Esta jornada de convivencia está dirigida a mujeres mayores de edad. La inscripción estará abierta hasta este viernes, 6 de marzo, en Servicios Sociales o llamando al CIM (986 530 814).

La concejala de Igualdad y el alcalde, Jacobo Pérez, animan a los caldenses a participar en todas las actividades, que cuentan con financiación de la Diputación y del Pacto del Estado, además de fondos propios. "Homes e mulleres temos que loitar para acadar unha sociedade xusta e igualitaria, sen ningún tipo de discriminación", concluyen.