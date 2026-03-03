El 8-M en Catoira: cuentacuentos, formaciones, andaina y propuestas para todas las edades

Imagen de archivo de la Casa Consistorial

El Concello de Catoira anuncia su programación para conmemorar el 8-M, Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades para todos los públicos que incluyen cuentacuentos, teatro, formaciones, una andaina y propuestas que invitan a reflexionar sobre la igualdad.

Las actividades comenzarán el 7 de marzo a las 19 horas en la biblioteca municipal, con el cuentacuentos teatralizado a cargo de Trémola Teatro 'O mundo ao revés', una pieza pensada para todas las edades y que cuenta la historia de Jaime, un niño al que le gusta el fútbol y que tiene que mudarse con su familia a un nuevo país donde todas las deportistas famosas son mujeres.

El propio 8-M la jornada se abrirá con la andaina 'Camiñamos pola Igualdade', organizada por el CIM al que pertenece desde hace meses el Concello de Catoira. La salida está prevista desde el CODI de Valga y habrá provisiones en la Prazuela de Pontecesures. La distancia será de 13 km, con una dificulta media. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el día 4, entregando el formulario cubierto en el correo@pontecesures.org.

Por la tarde, a las 19 horas, el auditorio municipal acogerá la obra 'Xoguetes Rotos' de la compañía Barrosanta. La representación aborda la realidad de las identidades de género, narrando una historia trans ambientada en la transición, cuando la "Ley de vagos y maleantes" penalizaba a aquellas personas que se desviaban de la norma.

Posteriormente, el 16 de marzo se desarrollará la actividad formativa "Cazando estereotipos en TikTok", dirigida para alumnado de 1º y 3º de la ESO y cuyo objetivo es analizar y cuestiones los estereotipos de género en la actualidad a través de las plataformas digitales.

Además, las personas usuarias del Programa de Envellecemento Activo del Concello, están elaborando murales que muestran la evolución de los roles de la mujer a lo largo del tiempo, fomentando así una discusión intergeneracional sobre los avances y los retos por alcanzar en lo relativo a la igualdad.

A mayores, desde el ejecutivo local hacen un llamamiento a tomar parte de las actividades organizadas por "Feministas de Catoira", que incluyen cine y un coloquio en el auditorio el viernes 6 a las 20 horas; un obradoiro de pancartas en la Sala Celso Emilio Ferreiro y un club de lectura feminista en la biblioteca el sábado 7; así como la participación en la manifestación de Vilagarcía el domingo 8.