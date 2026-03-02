Vanesa Pérez | “Entre os donos de clásicos non se usa a palabra vender. Fálase de comprar outro”
O Clube Vehículos Clásicos do Carneiro creouse hai apenas ano e medio, pero goza xa de grande éxito de participación nos eventos que organizan
Vanesa Pérez chegou a presidir o Clube de Vehículos Clásicos do Carneiro por culpa de que seu home apareceu un día na casa cun Peugeot 205. A partir de aí comezaron a participar en eventos e, tras gañar un deles, a Búsqueda do Tesouro en Mondariz, decidiron levar isto a Moraña.
Considérase clásico un coche de máis de 30 anos, non?
Si. Aínda que, segundo o Concello, a partir dos 25 anos hai coches que xa non pagan imposto de circulación. Despois, se queres facelo histórico, é un trámite coa DXT para que che dean a matrícula coa H. Pero no evento que facemos nós viñeron dous ou tres coa H, non máis. Os históricos teñen máis vantaxes, como pasar a ITV cada dous anos.
Que é isto da búsqueda do tesouro na que participastes e que trouxestes a Moraña?
Danche un libriño como os dos rallies ou códigos que metes no Google Maps. Chegas á ubicación e tes que respostar algunha pregunta, buscar calquer cousa... pasas unha tarde entretida.
Un dos eventos que facedes é a Concentración. Como é?
A Concentración de Clásicos faise unha vez ó ano. A primeira fixémola en Moraña e nesta edición imos facela en Caldas o 22 de marzo. Leva tempo organizala porque hai que preparar a ruta, buscar onde che dean o aperitivo, colaboradores... O que máis tempo leva son os permisos, porque dependes de Fomento, Deputación, DXT...
Xa sabedes este ano cantos participantes vai haber?
Imos pechar como o ano pasado, en 100, porque na edición anterior eramos 98 vehículos e catro persoas para manexalos todos. Máis de cen coches, imposible. E para o cátering tampouco poden atender a tanta xente.
De onde adoitan vir?
Temos de Vigo, Condado-Paradanta, Santiago, Lugo... Isto para a Concentración. Na Quedada suelen vir de máis preto.
Que diferencia hai entre a Concentración e a Quedada?
Na Concentración saímos á ruta, hai aperitivo, comida e pola tarde estás alí. A Quedada organízase só pola tarde e, se se fai, hai unha pequena ruta.
Achéganse moitos curiosos a mirar os coches?
Si. Moitísimos. Hai un montón de xente cotilleando arredor e cando pasas en ruta a xente sae a mirar, sácanlles fotos, videos... Chama a atención.
Cal é o coche máis raro que vai?
Depende da xente que veña. O ano pasado veu un que dicían que estaba valorado en 80.000 euros. Era deses que abren as portas de lado. A xente inviste e cóidaos, mímaos bastante.
Úsanos para andar ou só para este tipo de eventos?
Só para este tipo de eventos. De feito, nalgunha concentración á que fun, os dous máis “top” metéronos dentro do pavillón.
Son custosos de manter?
Economicamente, non. Creo que custa máis manter un dos de agora. O problema é que hai algún tipo de peza que che custa bastante atopar.
Vostede cantos ten?
Tres. O 205, un BMW cabrio E36 e un Ford Fiesta Sport. O Ford Fiesta foi a última adquisición e está sen nada. Estámolo tuneando.
Hai idea de seguir ampliando a colección? Hai sitio para máis?
O sitio faise (ri). De momento non entra nos nosos plans ter máis, pero o Ford Fiesta foi ver un anuncio e dicir “veña, vente para a casa”. Cargárono no camión e veu de Murcia. Así que se aparece outro... non che diría que non. Gustaríame outro descapotable, pero máis antigo. O que teño é do 95.
Cantos socios ten o clube?
Somos 10 socios. É moi pequeno. Pero só levamos dende 2024. A xente é de Moraña e arredores e un da zona de Vigo.
Ademais da Quedada e da Concentración, que máis eventos organizan cos coches?
A Búsqueda do Tesouro. O ano pasado encantou. Ademais, buscas sitios que ó mellor a xente non coñece. O ano pasado participou con nós o alcalde, que ten un clásico, e dicíanos “puxestes sitios que na miña vida vin” (ri). Este ano será en Caldas, despois do verán.
Vostede adoita conducir os seus clásicos?
Si. Eu sempre o descapotable! Dá igual o tempo. En xaneiro fomos cos Reis Magos en Caldas e aínda que faga frío, imos sen capota. Poñemos a calefacción e xa está (ri).
Que encanto diría que ten conducir un coche clásico fronte a un moderno?
Eu ó principio dicía “non me gusta, que coche feo”. Pero unha vez que empezas a velos, ir ós eventos, ver o valor... vale a pena. Nós temos un señor moi maior que participa en todos os eventos e di “eu con este coche fun a Suíza tres veces. Cos de agora non podo ir porque seguro que quedo no camiño”. E a seguridade cando vas neles, tamén, porque os de agora non sei que dicirche.
Cando vos xuntades moitos propietarios de clásicos, dádesvos consellos?
Si. “Onde conseguiches isto?”, “como fixeches iso?”, “ponlle isto”... Creas unha familia que vai en piña. Igual no teu círculo de amigos dis de poñerlle luces ó coche e dinche “faino ti”. Pero aquí non. É un equipo.
Fálase entre vós de vender?
A palabra vender non se utiliza (ri). Utilízase máis “comprar outro”. Hai un chico que nos acuda en todo, que todas as semanas nos comparte algún que hai para comprar.
Valoran alugalos para eventos?
Algunha vez pénsalo, pero non. E prestalos só os prestamos a alguén coñecido da familia. Fóra diso, nada. Un coche destes dóeche máis que outro. O noso Fiesta, por exemplo, ten as pegatinas orixinais. Dis ti “se mo raian... dáme un infarto”.