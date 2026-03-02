Inician en Valga las obras de construcción de la base de prevención de incendios de Baño

Imagen del comienzo de los trabajos Cedida

En los terrenos del antiguo campo de fútbol de baño dieron comienzo estos días las obras de construcción de la Base de Unidad Operativa (BUO) contra incendios. Estos trabajos iniciales se centraron en la preparación del terreno, una parcela de 3.065 metros cuadrados que fue cedida por el Concello a la Xunta, para ejecutar la cimentación sobre la se asentará la base. En total, la Consellería de Medio Rural realizará una inversión de 492.803,83 euros.

El edificio tendrá una estructura modular, concebida para facilitar su futura ampliación, de manera que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del servicios. Contará con una zona de servicios organizada en dos plantas, una destinada a actividades estrictamente operativas y otra para espacios de descanso y funciones administrativas u oficinas. También, se prevé un espacio para garaje, que será diáfano y que albergará los vehículos de la unidad operativa. Se habilitará, además, accesos diferenciados para peatones y vehículos para facilitar las maniobras.

La parcela donde se construirá la base Cedida

Las instalaciones contarán con climatización mediante aerotermia, sistema de renovación de aire mediante recuperación de calor y protección contra incendios.

El BUO acogerá personal y medios del dispositivo de lucha contra incendios y otros servicios relacionados con el sector del monte, y su función será la prevención, la detección, intervención rápida y defensa contra los fuegos que puedan afectar a los montes valgueses y de localidades próximas. Según las previsiones iniciales, alojará dos motobombas, cuatro brigadas y agentes y, ademáis, prestará servicio de atención al público, por ejemplo para obtención de permisos y licencias.

Esta base pasará a formar parte de la red de prevención, detección, intervención y defensa contra los incendios de Galicia. Tendrá una vocación comarcal, estando al servicio del Distrito XIX Caldas-Salnés, aunque su ámbito de actuación incluso podrá sobrepasar los límites provinciales.