Herida grave una mujer al ser atropellada tras chocar un coche contra un tractor en Cuntis

Imagen de archivo de Protección Civil de Cuntis, quienes acudieron al lugar de los hechos

Una mujer resultó herida grave en la noche del domingo para el lunes tras ser atropellada después de producirse un accidente entre un coche y un tractos en el municipio de Cuntis. Según explicaron fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron pasadas las 20 horas en el punto kilométrico 213 de la N-640, a su paso por la localidad.

Fueron los propios servicios sanitarios los que alertaron al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de lo ocurrido, que a su vez informó a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los Bomberos de Vilagarcía. Estos últimos finalmente no tuvieron que intervenir debido a que todas las personas involucradas estabas liberadas y accesibles.

Al parecer, se produjo un accidente entre un coche y un tractor, que se salieron de la vía y acabaron atropellando a una mujer que circulaba por la acera, quien resultó gravemente herida. En consecuencia, tuvo que ser trasladada a un hospital pontevedrés.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el conductor del turismo dio positivo "alto" en una prueba de alcoholemia, constitutivo de delito.