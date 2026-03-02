Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Herida grave una mujer al ser atropellada tras chocar un coche contra un tractor en Cuntis

El conductor del turismo dio positivo "alto" en una prueba de alcoholemia

Redacción
02/03/2026 13:41
Imagen de archivo de Protección Civil de Cuntis, quienes acudieron al lugar de los hechos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una mujer resultó herida grave en la noche del domingo para el lunes tras ser atropellada después de producirse un accidente entre un coche y un tractos en el municipio de Cuntis. Según explicaron fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron pasadas las 20 horas en el punto kilométrico 213 de la N-640, a su paso por la localidad. 

Fueron los propios servicios sanitarios los que alertaron al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de lo ocurrido, que a su vez informó a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los Bomberos de Vilagarcía. Estos últimos finalmente no tuvieron que intervenir debido a que todas las personas involucradas estabas liberadas y accesibles.

Al parecer, se produjo un accidente entre un coche y un tractor, que se salieron de la vía y acabaron atropellando a una mujer que circulaba por la acera, quien resultó gravemente herida. En consecuencia, tuvo que ser trasladada a un hospital pontevedrés.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el conductor del turismo dio positivo "alto" en una prueba de alcoholemia, constitutivo de delito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina