Cuntis y Portas ponen el broche al Entroido con éxito de participación en sus desfiles

Ambos Concellos destacaron el gran número de inscripciones de este año, pese a que los eventos fueron aplazados por el mal tiempo

Sandra Rey
02/03/2026 11:31
Asistentes al desfile de Portas
Los municipios de Cuntis y Portas celebraron este domingo sus respectivos desfiles de carnaval, una cita que puso el broche de oro a sus Entroidos y que, según apuntan desde ambas administraciones locales, tuvieron un gran éxito de participación.

Así, desde Cuntis señalan que, al tener que aplazar el evento por el mal tiempo, aprovecharon para ampliar el plazo de inscripción, alcanzando la cifra récord de 700 personas participantes. 

Una de las comparsas participantes en Cuntis
Por su parte, en Portas también destacan la elevada participación, con un importante número de grupos, comparsas, parejas y participantes individuales, tanto en la categoría adulta como infantil.

Pero no solo fue alto el número de inscritos para los recorridos, sino también el de asistentes, pese a coincidir en la misma jornada con los desfiles de otras localidades de la provincia. En ambos casos las calles se llenaron de vecinos y visitantes que disfrutaron de la creatividad, la música y el esfuerzo de los participantes.

