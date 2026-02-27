Caldas organiza por este 8-M su tradicional Andaina y una excursión a la Ribeira Sacra

Será un recorrido de 10 kilómetros que partirá del paseo Román López Cedida

Caldas celebrará el próximo 8 de marzo su tradicional Andaina pola Igualdade en el Día Internacional de la Mujer. Será un recorrido de 10 kilómetros que partirá del paseo Román López a las 10:00 horas.

La inscripción será gratuita, pero no será la única actividad que lleve a cabo el Concello para conmemorar este 8-M. El sábado 21 de marzo está prevista también una excursión a la Ribeira Sacra para todas las mujeres mayores de 18 años.

El precio de esta excursión será de 30 euros y, en este caso, las plazas serán limitadas con un total de 55. Las inscripciones se podrán formalizar desde el próximo 2 de marzo hasta el día 6 de 10:00 a 12:00 horas en el departamento de Servizos Sociais del Concello.

Moraña, Catoira, Valga y Cesures caminan juntos

Por su parte, Catoira y Moraña se suman a la III Andaina ‘Camiñamos pola igualdade’ que ya anunció el Concello de Valga en colaboración con el municipio de Pontecesures. Esta será también el día 8 de marzo y partirá a las 10:00 horas del Centro Ocupacional de Discapacidade (CODI) de Valga. Contará además con un punto de avituallamiento en la prazuela de Cesures para asumir los 13 kilómetros del recorrido .

Valga rinde homenaje en este 8-M a las porteadoras de cestas por su dedicación y fortaleza Más información

La inscripción, en este caso, estará abierta hasta el próximo 4 de marzo, pero está pensada para todos los públicos.