Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas organiza por este 8-M su tradicional Andaina y una excursión a la Ribeira Sacra

Moraña y Catoira se sumarán a Valga y Cesures en otra Andaina conjunta de 13 kilómetros:  ‘Camiñamos pola igualdade’

Fátima Pérez
27/02/2026 07:07
Será un recorrido de 10 kilómetros que partirá del paseo Román López
Será un recorrido de 10 kilómetros que partirá del paseo Román López
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Caldas celebrará el próximo 8 de marzo su tradicional Andaina pola Igualdade en el Día Internacional de la Mujer. Será un recorrido de 10 kilómetros que partirá del paseo Román López a las 10:00 horas.

La inscripción será gratuita, pero no será la única actividad que lleve a cabo el Concello para conmemorar este 8-M. El sábado 21 de marzo está prevista también una excursión a la Ribeira Sacra para todas las mujeres mayores de 18 años.

El precio de esta excursión será de 30 euros y, en este caso, las plazas serán limitadas con un total de 55. Las inscripciones se podrán formalizar desde el próximo 2 de marzo hasta el día 6 de 10:00 a 12:00 horas en el departamento de Servizos Sociais del Concello.

Moraña, Catoira, Valga y Cesures caminan juntos

Por su parte, Catoira y Moraña se suman a la III Andaina ‘Camiñamos pola igualdade’ que ya anunció el Concello de Valga en colaboración con el municipio de Pontecesures. Esta será también el día 8 de marzo y partirá a las 10:00 horas del Centro Ocupacional de Discapacidade (CODI) de Valga. Contará además con un punto de avituallamiento en la prazuela de Cesures para asumir los 13 kilómetros del recorrido .

La Procesión dos Lacóns de Cordeiro

Valga rinde homenaje en este 8-M a las porteadoras de cestas por su dedicación y fortaleza

Más información

La inscripción, en este caso, estará abierta hasta el próximo 4 de marzo, pero está pensada para todos los públicos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina