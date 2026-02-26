Educación de primer nivel y a la puerta de casa: el CRA de Valga busca más alumnado

En la escuela de Chenlo fomentan la educación de proximidad

En las pequeñas escuelas del rural, como las que conforman el CRA de Valga, la educación se enseña de tú a tú y con una proximidad que no permiten los grandes centros escolares, que albergan a un mayor número de alumnos. Este modelo educativo ha ido desapareciendo – debido a la despoblación– en muchos enclaves de las comarcas arousanas, pero en Valga todavía resiste. El Centro Rural Agrupado celebraba esta misma semana su jornada de puertas abiertas con un objetivo claro: el de seguir atrayendo alumnado que les permita mantener las puertas abiertas. Las familias con pequeños en estos centros se muestran encantadas por la atención que en ellos reciben. María José Pardal tiene a su pequeña con una alergia en la escuela de Chenlo, una de las que conforman el CRA. “Para os nenos con alerxias a atención sempre foi boísima. Para min foi toda unha tranquilidade saber que ía estar ben sendo tan pequena. É un luxo contar con escolas así”, reconoce esta valguesa. De hecho expone la importancia de los primeros auxilios en edades tan tempranas u otras cuestiones como el uso de la adrenalina. Ella también habla de la necesidad de recuperar la plaza de maestro de Pedagoxía Terapéutica. “Amortizárona e pensamos que sería esencial”, destaca.

“Estas escolas son un privilexio”, apunta al mismo tiempo que también agradece el trabajo del profesorado.

Las escuelas del CRA abrirán pronto el plazo de inscripción de matrícula. Su objetivo es seguir enseñando y cuidando desde la proximidad.