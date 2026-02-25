Valga abre el plazo de presentación de trabajos para el premio de investigación Ferro Couselo

Imagen de archivo del Concello de Valga Cedida

El Concello de Valga abre el plazo de presentación de trabajos para una nueva edición del Premio Xesús Ferro Couselo, cuyo objetivo es promover los estudios actuales de investigación en el campo de las ciencias históricas, homenajeando además al hijo predilecto del municipio. Los trabajos pueden presentarse hasta el 30 de abril en sus dos modalidades habituales.

A la primera, dotada de 4.000 euros, pueden concurrir trabajos de investigación de ámbito gallego, dentro de las especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueología, historia e historia del arte. Las obras deben estar escritas en gallego, ser inéditas y que no hayan obtenido ningún premio anteriormente. La extensión mínima será de 50 folios y la máxima de 300.

En la segunda modalidad se convoca una beca de estudios para proyectos centrados en investigaciones históricas, etnográficas o sobre personajes de Valga. Los participantes deben presentar un guion razonado en el que detallen los objetivos que pretenden conseguir con el trabajo, la metodología a emplear y las distintas fases de realización. La beca está dotada con 3.000 euros, y el 25% de la cuantía se entregará una vez entregado el premio y el 75% al terminar el trabajo.

Los participantes en cualquiera de las dos modalidades deben dirigir sus trabajos al Registro de Entrada del Concello de Valga, entregando cinco copias tamaño A4, con fuente Arial tipo 12 e interlineado simple. Es imprescindible presentar los trabajos bajo un lema, que también figurará en el exterior junto al nombre y apellidos del autor, dirección y teléfono.

El jurado estará constituido por especialistas en el campo de la investigación designados por la Comisión de Cultura del Concello. Si se considera pertinente, los integrantes del mismo podrán dividir el galardón, concediéndoselo como máximo a dos obras. También podrán declarar desierto el certamen si los trabajos no logran la calidad deseada.

Los ganadores se darán a conocer a finales del mes de julio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Xesús Ferro Couselo, y las obras premiadas quedarán en poder del Concello de Valga, que se reserva el derecho de publicación.