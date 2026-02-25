Mi cuenta

Un conductor resulta herido al caer con su coche por un terraplén en Cuntis

El suceso tuvo lugar en la vía local que conecta Mesego con el casco urbano del municipio

Sandra Rey
25/02/2026 11:00
Imagen del vehículo accidentado
Imagen del vehículo accidentado
Cedida
El conductor de un turismo resultó herido al caerse por un terraplén en la vía local que conecta Mesego, en la parroquia de Cuntis, con el casco urbano del municipio.

Según la información disponible del 112, probablemente la persona afectada tuvo que ser excarcelada, pues seguía en el interior del vehículo en el momento que llegaron los servicios de emergencia. Una vez allí, los efectivos subieron al herido hasta la carretera, donde fue atendido por los profesionales sanitarios y posteriormente trasladado por el 061 a un centro médico para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones. 

El suceso tuvo lugar sobre las 7:30 de este miércoles y en el operativo participaron Emergencias y Policía Local del Concello de Cuntis, Bombeiros do Salnés, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil. De hecho, fue este equipo quien, en primera instancia, advirtió que el conductor se cayó con su coche por un terraplén. 

Imagen del vehículo accidentado
Los equipos de emergencia durante el operativo
Cedida
