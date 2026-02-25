Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

El CPI Domingo Fontán de Portas recibe a inspectores de Educación de la Bretaña Francesa

La visita se debe a los excelentes resultados obtenidos en el área de Matemáticas del centro escolar

Redacción
25/02/2026 19:38
Imagen del exterior del centro educativo
Concello
El CPI Domingo Fontán de Portas recibe este jueves, 26 de febrero, la visita de una delegación compuesta por ocho inspectores e inspectoras de Educación de la Bretaña francesa, interesados en conocer de primera mano la metodología de trabajo empleada en el centro en el ámbito de las Matemáticas.

La visita se produce tras los buenos resultados obtenidos en la Evaluación de Diagnóstico 2025, que afecta a los cursos de 4º de Educación Primaria y 2º de Secundaria. Los datos logrados sitúan al centro por encima de otros colegios de características similares en toda España, especialmente en el área de Matemáticas.

Durante la visita, la delegación francesa conocerá el centro, su contextualización y situación geográfica, las características socioeconómicas del entorno, así como pedagógicas y académicas del alumnado afectado, y las prácticas docentes desarrolladas en el área de Matemáticas, la organización de grupos, ratios, metodologías didácticas y materiales empleados. También, tendrá lugar un encuentro con el equipo directivo y con una representación del profesorado. 

