Catoira acoge el preestreno del espectáculo infantil de marionetas “O monstro das cores” este sábado

El auditorio municipal se encuentra en el edificio multiusos de Catoira E. M.

El Concello de Catoira acogerá este sábado, 28 de febrero, en el auditorio municipal el preestreno del espectáculo infantil de marionetas “O monstro das cores”, que trata sobre las emociones y que está basado en el libro homónimo de Anna Llenas.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, explica que la función se representa de manera gratuita para todos los vecinos como contraprestación a otra residencia artística en la localidad, en este caso de la compañía A Xanela do Maxín, que después de estar en la villa vikinga recorrerá otros municipios gallegos.

La directora de la compañía, Celtia Figueira, indica que a lo largo de esta semana, del 23 al 26 de febrero, todo el equipo está instalado en el auditorio municipal dándole el último empujón al espectáculo. “En A Xanela do Maxín tiñamos claro que precisabamos un teatro onde poder traballar con calma e en condicións reais: montar luces, probar videoproxeccións, escoitar o son no espazo, medir tempos no escenario... O auditorio municipal de Catoira deunos xusto iso: un espazo acolledor que nos fixo sentir na casa dende o primeiro día”, asegura.

La dramaturga subraya que la idea de hacer los ensayos en la localidad surgió mientras llevaban a cabo una actividad programada por el Concello en la biblioteca municipal donde, conversando con el personal de Cultura, se puso sobre la mesa la oportunidad de trabajar en el auditorio con este espectáculo. “Estamos moi agradecidas polo agarimo e a disposición. Sentímonos moi coidadas e isto tamén forma parte do proceso creativo”, apunta.