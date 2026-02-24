El tren en Pontecesures y Catoira recupera la normalidad del servicio de forma progresiva

Estación de tren de Catoira Gonzalo Salgado

Los trenes vuelven a circular por la vía convencional que conecta Vilagarcía con Santiago, pasando por Catoira y Pontecesures.

Así lo aseguró el exconcejal de Pontecesures, Luis Ángel Sabariz, quien informó que desde este lunes - a última hora- los trenes comenzaron a circular por la vía, eso sí, con retrasos y sin poder asegurar que el servicio esté reestablecido al 100%, ya que se entiende que la vuelta a la normalidad puede ser progresiva. “Esperemos que en día de hoy -por ayer- se restablezcan todos los servicios con normalidad y quede superada una situación muy perjudicial para toda una comarca”, apuntaba Sabariz.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco justificó los cortes en infraestructuras al asegurar que “lo fundamental y prioritario es garantizar la seguridad de las personas”.

El tren llevaba ya más de dos semanas sin circular por esta vía obligando a los usuarios a recurrir a un servicio de autobuses que se habilitó para suplir la falta de comunicación.