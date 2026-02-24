La N-640 y la N-550, las vías con mayor índice de siniestralidad en Arousa

Un siniestro en Arousa este pasado verano Mónica Ferreirós

El último Informe de Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2025, elaborado por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la International Road Assessment Programme (iRAP), analiza los datos correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2024 y sitúa tramos de la N-640 y N-550 como puntos de riesgo por siniestralidad en la comarca de Arousa, especialmente en lo que respecta a accidentes con vehículos pesados.

En concreto, los puntos más preocupantes se localizan en la N-640, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 229 y 239, entre Caldas y Vilagarcía, así como en la N-550 a su paso por Pontecesures. Ambas son carreteras convencionales y concentran un elevado nivel de riesgo en comparación con vías de alta capacidad como pueden ser autovías o autopistas.

El informe subraya que las carreteras convencionales agrupan el 83,1% de los tramos clasificados con Riesgo Alto cuando se trata de siniestros con vehículos pesados. Por el contrario, en autopistas y autovías predominan los tramos con niveles de riesgo Bajo o Bajo–Medio. Es decir, mientras que las vías convencionales —como la N-640 y la N-550— registran más incidencias catalogadas como de alto riesgo, las vías de alta capacidad concentran un mayor número de accidentes, aunque en su mayoría de menor gravedad.

En cuanto a la evolución respecto a informes anteriores, el documento refleja una mejora en el caso de la N-640 en el tramo que afecta a Arousa. Entre 2021 y 2023 esta vía estaba clasificada como de Riesgo Alto, sin embargo, en el periodo 2022–2024 desciende a Riesgo Medio-Alto, un nivel inferior en la escala de peligrosidad.

Con todo, hay que tener en cuenta también que a nivel nacional, la siniestralidad en la Red de Carreteras del Estado ha experimentado una notable reducción en los últimos quince años. Según los datos recogidos en el informe, en 2010 se contabilizaron 10.294 siniestros graves y mortales en todo el país, cifra que en 2025 se ha reducido hasta los 3.873.

Más allá de los datos estadísticos, algunos siniestros recientes han vuelto a situar estos tramos en el foco de la actualidad. Este mismo año se registró una víctima mortal en la N-640, concretamente en el punto kilométrico 219 a su paso por la parroquia de Troáns, en Cuntis, ubicado a pocos metros del tramo señalado en el informe como de mayor riesgo. El hombre perdió la vida al salirse de la vía e impactar contra un camión que circulaba en sentido contrario.

En 2021, la N-550 fue escenario de otro siniestro mortal en Valga, a pocos kilómetros de uno de los puntos de riesgo identificados por el informe. Un hombre de 57 años falleció después de que su vehículo se saliese del vial y colisionase contra un poste del tendido eléctrico.

Un año antes, en 2020, se registró otro accidente mortal en la N-550 a su paso por Caldas. En aquella ocasión, una mujer de 48 años falleció como consecuencia de una colisión entre dos vehículos.

En esta línea, la Dirección General de Tráfico (DGT) aporta también datos relevantes sobre la tipología de los accidentes. Según las cifras correspondientes a 2024 en la comarca de Arousa, los siniestros más habituales son las colisiones frontolaterales y las salidas de vía por la derecha, dos tipos de accidentes frecuentes en carreteras convencionales como las señaladas.

Los datos reflejan además una mayor incidencia durante los fines de semana, así como en los meses de primavera y verano, coincidiendo con un incremento de los desplazamientos y del volumen de tráfico.

Ambas vías son competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por lo que el papel de los concellos y la administración autonómica se limita en parte a trasladar las demandas y solicitar actuaciones al Gobierno.

Precisamente, uno de los movimientos vecinales más recientes en Arousa reclama una actuación integral en la N-640 a su paso por Cuntis, donde denuncian que el estado del firme supone un riesgo para los conductores. “Creo que hai que facer forza para ter resposta”, señalaba José Touriño Gómez, vecino del municipio, que continúa con su labor de reivindicación para exigir mejoras en esta carretera.

A esta plataforma se han sumando también grupos políticos como el BNG que recientemente registró en las Cortes del Estado una iniciativa para reclamar al Gobierno que actúe y ejecute un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640.

La situación se ha visto agravada además tras el paso de los temporales de este invierno, que provocaron la aparición de nuevos socavones y un mayor deterioro del pavimento en las carreteras.

Con todo, estos datos no solo permiten conocer el nivel de riesgo de cada tramo de la Red de Carreteras del Estado, sino también identificar aquellos puntos kilométricos en los que el riesgo se mantiene a lo largo del tiempo y requieren de más atención para la prevención de accidentes.