Cuntis, Moraña, Barro y Portas se unen para prevenir conductas adictivas en el ámbito local

Los alcaldes de Cuntis, Moraña, Barro y Portas se reúnen por la prevención de adicciones Cedida

Los alcaldes de Cuntis, Moraña, Barro y Portas se reunieron esta mañana para trabajar en la aplicación del proyecto de prevención de conductas adictivas en el entorno local, un plan que se está desarrollando en los municipios ya desde el año 2007.

Los cuatro concellos pactaron seguir apostando por la prevención a través de un convenio de colaboración para desarrollar el Proyecto de prevención de las conductas adictivas en el ámbito local 2025-2028, con la colaboración de la Consellería de Sanidade.

El objetivo de la reunión era hacer un balance de las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del año 2025 en prevención escolar, familiar, juvenil y comunitaria. Además, se revisó la situación epidemiológica de las conductas adictivas para afianzar la coordinación y la apuesta de estos cuatro concellos.

Lo que buscan es reducir la mortalidad y otros problemas psicosociales asociados al consumo de sustancias adictivas, ya que estas continúan suponiendo uno de los principales problemas de la sociedad actual, afectando -de forma directa o indirecta- a la salud y el bienestar de millones de personas.