Decenas de caldenses despiden el Entroido con un Enterro da Sardiña en contra de la Variante Oeste

El "párroco" y la sardina durante el velorio en A Tafona Mónica Ferreirós

Decenas de caldenses despidieron este viernes por la noche su Entroido 2026 con la celebración de su clásico Enterro da Sardiña, que este año destacó por su componente reivindicativo y representativo de uno de los acontecimientos que más trastocaron a la sociedad caldense en 2025: el proyecto de la Variante Oeste. Así, la sardina fue vestida como integrante de la plataforma en contra de la propuesta que el Ministerio quiere llevar a cabo en la localidad y que supondría “a morte do rural”.

A diferencia de otros años, el velorio y la salida del cortejo fúnebre fue a las 20 horas en A Tafona, donde tuvieron lugar otros muchos eventos de la programación del Entroido de este año. En el cortejo participaron representantes de una ficticia Corporación municipal, de la Guardia Civil y más autoridades, y el recorrido abarcó el Campo da Torre y la rúa Real, antes de lanzarse al río Umia desde el puente de A Ferrería.

Asimismo, siguiendo con la tradición, los asistentes se vistieron de luto para rendir homenaje a la protagonista de la fiesta y, al mismo tiempo, su lucha contra la Variante. La fiesta continuó después con música de la mano de la Banda Municipal y la Batucada de la Escuela de Música.

Asistentes vestidos de luto Mónica Ferreirós

Pese a las largas y continuas jornadas de lluvia que azotaron a la comunidad gallega durante varias semanas, el tiempo decidió dar un respiro y permitir que esta clásica celebración se pudiese llevar a cabo sin inconvenientes. El Enterro da Sardiña de Caldas es una de las citas más importantes para la villa termal, con una larga tradición detrás y en la que año tras año los vecinos y vecinas se implican profundamente en su elaboración, así como miembros de la Corporación municipal.

De la misma manera, aunque el tiempo hizo amago de interrumpir el recorrido en alguna ocasión, las carrozas y comparsas de Caldas consiguieron hacer frente a la meteorología y sacar adelante el desfile de Entroido el pasado domingo, atrayendo a decenas de vecinos y visitantes que, con sus paraguas en mano, salieron a la calle para disfrutar del evento carnavalesco.